В столице 14-летняя девочка хотела выпрыгнуть из окна

14-летнюю девочку, которая хотела спрыгнуть с седьмого этажа, смогли спасти. Инцидент произошел минувшим вечером в столичном секторе Ботаника. На место прибыли врачи, полицейские и спасатели.

Девочка просидела на подоконнике более четырёх часов.

На место прибыли спасатели. Но к тому времени несовершеннолетняя уже зашла в квартиру.

Причины поступка девочки неизвестны.

С начала года было зарегистрировано более 20 случаев, когда подростки пытались свести счёты с жизнью.





