Россия раскритиковала решение об объявлении персоной нон грата Дмитрия Рогозина

Российская дипломатия жестко раскритиковала решение молдавского кабмина объявить персоной нон грата российского вице-премьера Дмитрия Рогозина. Министерство иностранных дел России вручило послу Молдовы в Москве Андрею Негуце ноту протеста.

В пресс-релизе ведомства говорится, что в последние годы Россия приложила усилия для развития отношений с нашей страной. В сообщении упоминается о снятии эмбарго на некоторую молдавскую продукцию, а также об отмене некоторых запретов для наших соотечественников.

"Эти меры отличаются от действий молдавских властей, которые могут привести к дестабилизации ситуации в регионе", отмечается в релизе российского МИДа. Кремль заявил, что последуют ответные шаги.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решение кишиневских властей абсолютно неприемлемо, и является более серьезным, чем санкции США против России.