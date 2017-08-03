Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру

Украинский боксер, бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко объявил о завершении карьеры. Заявление спортсмена опубликовано на его официальном сайте.

Решение означает, что Кличко отказывается от поединка-реванша с британцем Энтони Джошуа, который был запланирован на 11 ноября этого года, пишет немецкое издание Bild.

В апреле Джошуа защитил чемпионский титул по версии IBF и выиграл пояса IBO и WBA. Кличко проиграл техническим нокаутом.

Кличко профессионально выступал в боксе с 1996 года в тяжелой весовой категории. Он был чемпионом мира по версиям WBO, IBO, IBF и WBA. В 1996 году Кличко взял золото на Олимпийских играх в Атланте.