Опубликован трейлер нового фильма Анджелины Джоли

В Сети на YouTube-канале Netflix был обнародован трейлер нового фильма Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца". Выход фильма на широкие экраны ожидается в сентябре этого года.

Новая лента Джоли посвящена камбоджийской писательнице и известной правозащитнице Лунг Анг, воспоминания которой и легли в основу фильма. В картине показан режим "красных кхмеров" - коммунистического движения в Камбодже, идеология которого базировалась на неприятии западных ценностей.

Известно, что с Лунг Анг Джоли познакомилась в 2002 году, когда отправилась в Камбоджу в свою первую гуманитарную миссию. Однако лишь гораздо позже актриса и режиссер пришла к мысли снять о ней фильм, пишет korrespondent.net.