Мужчина обокрал пенсионерку в столичной больнице

Уроженца Хынчештского района задержали в столице за воровство. Он обокрал в больнице Кишинёва пенсионерку. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Мужчина притворился хромым, подошёл к женщине и вытащил у неё из сумки кошелёк, в котором было 500 леев.

Полиция установила, что ранее задержанный уже был осуждён за подобные преступления. Теперь ему грозит до 17 тысяч леев штрафа или до двух лет тюрьмы.







