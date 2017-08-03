Угрожавший прохожим топором москвич покусал сотрудника Росгвардии

Сотрудники Росгвардии задержали жителя столицы, который угрожал прохожим топором на северо-востоке города. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на полицию.

«В дежурную часть вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве поступила информация о том, что на улице Академика Комарова неизвестный мужчина с топором в руках угрожает расправой прохожим», — уточнили в столичном главке МВД.

Там добавили, что когда сотрудники вневедомственной охраны попытались задержать агрессивного мужчину, он оказал активное сопротивление и укусил одного из правоохранителей за руку. В итоге бойцам Росгвардии все же удалось обезоружить нападавшего. Его доставили в отделение полиции, а пострадавшему сотруднику оказали первую помощь, пишет moslenta.ru.

Задержанным оказался 42-летний москвич, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.