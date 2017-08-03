Напечатанные на 3D-принтере кроссовки продали за 10 тысяч евро

В Берлине на ярмарке коллекционных кроссовок Solemart представили редкие модели обуви. Как сообщает Highsnobiety, самой дорогой парой стали кроссовки adidas Futurecraft 3D. За них заплатили 10 тысяч евро.

Среди других дорогих моделей были выставлены кроссовки Eminem x Nike Air Max 97 Charity Series с автографом Эминема за 7 тысяч евро, модель, разработанная рэпером Канье Уэстом и Louis Vuitton, — Jasper, за 6 тысяч евро, а также специальное издание Nike Air Max 1 Berlin за 3 тысячи евро, пишет lenta.ru.

В середине мая издание составило подборку самых дорогих кроссовок марки Nike. В список включили 23 модели. На первом месте самозашнуровывающиеся кроссовки Nike Mag. Обувь, в которой реализован фантастический концепт из комедии «Назад в будущее», обойдется в 32 тысячи долларов.

Дешевле — в 12 тысяч долларов — обойдется пара баскетбольных кроссовок Jordan 4 Retro 'Eminem x Carhartt', дизайн которых вместе с Nike разрабатывал американский рэпер Эминем. Творение другого рэпера — Канье Уэста — вдвое дешевле. Кроссовки Air Yeezy 2 red october стоят шесть тысяч долларов.