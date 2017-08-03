Муж дарил жене идеальные подарки благодаря Pinterest

Американец 3 года дарил своей жене идеальные подарки. Свой секрет мужчина случайно раскрыл в переписке в Twitter - он просто следил за аккаунтом своей жены в онлайн-сервисе Pinterest (платформа, на которой люди отмечают понравившиеся им вещи, создавая свои коллекции).

Несмотря на то, что Джордан и Тианна вместе уже более трех лет, мужчина говорит, что и добивался он ее примерно столько же. В 2014 году, в День святого Валентина Тианна решила дать шанс Джордану и согласилась пойти с ним на свидание.

Тогда он понял, что должен сделать подарок, но не знал, что ей подарить. Друг посоветовал Джордану зайти на страницу Тианны в Pinterest, чтобы посмотреть, что ей нравится. С тех пор, на протяжении вот уже 3 лет, Джордан дарит Тианне только идеальные подарки.

Схема Джордана так бы и осталась в тайне, если бы он не оставил комментарий в Твиттере о том, почему люди до сих пор пользуются Pinterest.

"У меня есть секретный аккаунт, который подписан на мою жену. Она и не подозревает, как я всегда дарю ей именно то, чего она хочет", написал Джордан.

В итоге, этот твит стал вирусным, набрав почти 90 тыс. ретвитов, а люди восторгались находчивостью мужчины.

Сама Тианна сказала, что ей и в голову не приходило, что ее Pinterest используется таким образом, и что ей очень приятно, что муж так заботится о ней.