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Пьяный водитель в Киеве автомобилем протаранил ворота частного предприятия
// фото: nv.ua
15:09, 03 Aug 2017
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Ночью в Соломенском районе Киева пьяный мужчина, находясь за рулем внедорожника, протаранил ворота заезда на территорию частного предприятия.

Сам водитель заявлял, что выгонял авто с территории предприятия для того, чтобы передать его драйверу, однако перепутал передачи и включил заднюю.

В результате он снес ворота и разбил бампер, пишет nv.ua.

Кроме того, водитель не отрицал, что употреблял алкоголь. Алкотестер показал результат 2,22 промилле, что в 11 раз больше нормы.

Пассажир, который также находился во внедорожнике, устроил скандал и стал угрожать полицейским, которые прибыли на место происшествия. За это на него надели наручники и посадили в авто патрульной полиции.




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