В египетском монастыре нашли средневековые фрески

Египетские ученые обнаружили в монастыре святого Паисия на севере Египта коптские фрески IX – XIII веков.

Настенные росписи были обнаружены под слоем современного строительного раствора. Они изображают святых и ангелов, а некоторые фрески содержат подписи на древнем коптском языке, пишет The History Blog .

"Самые выдающиеся картины – на западных и восточных стенах церкви", – говорит представитель Министерства древностей Египта Ахмед Эль-Немр. На западной стене можно увидеть почитаемую коптской церковью святую Ревекку и пятерых ее сыновей, на восточной стене изображены трое святых и архангел.

Ахмед Эль-Немр также пояснил, что, когда реставраторы сняли современные дополнения, они наткнулись на амвон, возвышение, которое является характерной чертой многих православных церквей. Он был изготовлен из необожженного кирпича и украшен красным крестом.

Археологи надеются, что недавно обнаруженные фрески и элементы храма могут помочь восстановить оригинальный дизайн церкви и заполнить некоторые пробелы в сроках ее строительства от античности до современной эпохи, пишет nv.ua.