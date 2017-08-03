Медведь забрался на заднее сидение автомобиля в поисках еды

Подросток из американского города Ашвилл, штат Северная Каролина, запечатлел на видео, как дикий медведь, оказавшийся возле его дома, открыл дверь автомобиля родителей мальчика и залез на заднее сидение. К счастью, никто не пострадал, сообщает WLOS.

"Там медведь! Прямо у вас в машине", — закричал мальчик, не прекращая снимать.

Хищник встал на задние лапы, открыл дверь автомобиля и залез внутрь. Впрочем, медведь пробыл в салоне недолго, вероятно, поняв, что поживиться там нечем, пишет vesti.ru.

Отец юного оператора заявил, что по понедельникам хищники нередко подбираются к жилым домам, чтобы покопаться в мусоре, который не успели вывезти за выходные.

По словам американца, в конце июля автомобиль его соседа был полностью разорен медведем.