Найдено тело мальчика, утонувшего в Днестре

Спасатели обнаружили тело мальчика, утонувшего в Днестре у села Телица Новоаненского района. Нашли его в десяти километрах от места происшествия.

Напомним, ребёнок утонул в понедельник вечером. Он вместе с родителями отдыхал на берегу Днестра. Купавшегося в реке мальчика унесло течением. Родные не успели его спасти.

С начала года в водоемах страны утонули 57 человек, 12 из них подростки. Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций призывает граждан купаться только в разрешенных местах и не оставлять детей без присмотра.