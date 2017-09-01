Дизайн молдавских банкнот будет изменен в ближайшие три года

Центробанк намерен изменить дизайн молдавских банкнот. Отвести на это решили три года. В администрации НБМ признают, что процесс предстоит сложный, и обещают учитывать мнение жителей страны.

"Эксперты отмечают необходимость качественных и прочных банкнот. Многие страны переходят на полимер. Швейцария, Великобритания, например. Мы изучим не только опыт Румынии, но и опыт этих стран. Возможно, на монетах и банкнотах кроме господаря появятся и другие отличительные элементы", - сказал президент НБМ Сергей Чокля.

Румыния начала применять полимерные материалы при изготовлении своих купюр в 1999 году. Они обеспечивают прочность банкнот и защищают их от подделки. А первой страной деньги из полимера стала выпускать в 1988 году Австралия.







