Facebook планирует усилить борьбу с фейковыми новостями

Социальная сеть Facebook в рамках борьбы с фейковыми новостями планирует отсылать большее число потенциально ложных статей внешним фактчекерам, передает агентство Рейтер.

Facebook после предвыборной кампании в США, которая сопровождалась недостоверными публикациями в СМИ, объявил "войну" фейковым новостям во всем мире и привлек к сотрудничеству различные американские, немецкие и французские компании, занимающиеся проверкой информации.

Как передает агентство со ссылкой на заявление компании, Facebook начнет использовать улучшенные функции для обнаружения потенциально ложных новостей, после чего они будут направляться факт-чекерам, а результаты проверок будут отображаться под оригинальной публикацией.