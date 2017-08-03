Назначен новый военный атташе Румынии в Молдове

Посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ представил сегодня руководству Министерства обороны нового военного атташе, полковника Кристи-Митикэ Ладанюк. На встрече присутствовал и полковник Думитру Някшу, который завершил свой мандат военного атташе Румынии в нашей стране.

В ходе встречи стороны рассмотрели состояние двусторонних отношений между Молдовой и Румынией, сосредоточив внимание на сотрудничестве в области обороны, а также на перспективах сотрудничества между армиями двух стран», - согласно пресс-релизу Министерства обороны.

По случаю завершения мандата военного атташе в Молдове, вице-министр обороны Георге Галбурэ наградил полковника Някшу медалью «За укрепление боевого содружества». Награда была присуждена за заслуженный вклад в развитие отношений сотрудничества между двумя армиями, сообщает МОЛДПРЕС.

Вице-министр обороны оценил работу полковника Някшу в качестве военного атташе, поблагодарив его за личное участие в развитии сотрудничества в области обороны.

«Правительство Румынии сыграло ключевую роль в реформировании национальной системы обороны Республики Молдова, предоставив Министерству обороны экспертизу и помощь в таких важных областях, как: разработка стратегических документов, образование, обучение военных в рамках двусторонних и многонациональных учений. Благодаря полковнику Някшу, наше сотрудничество развивались по восходящей тенденции в течение последних четырех лет, будучи выявлены совместные действия в интересах обеих армий», - сказал вице-министр обороны.