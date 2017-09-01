Экспорт в ЕС вырос на 15%

Экспортные поставки в страны Европейского союза составили 542 млн. долларов в январе-мае текущего года, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, т.е. чуть больше 63% от общего объема экспорта. Основными партнерами Республики Молдова в области экспорта являются Румыния, Италия, Германия, Великобритании, Болгария, Польша и Франция.

Как отмечается в сообщении Министерства экономики и инфраструктуры, импорт товаров из стран Европейского союза составил более 877 млн. долларов, на 17% больше, чем в январе-мае 2016 года, т.е. 49% от общего объема импорта. Основными странами, которые импортируют в Молдову являются Румыния, Германия, Италия и Польша.

Относительно объема экспорта продуктов с преференциальными квотами отмечено значительное увеличение экспорта зерна в страны Европы, в частности пшеницы, более 147 тыс. тонн по сравнению с установленной квотой в 75 тыс. тонн, что на 196% больше. Кроме того, было экспортировано более 8 тыс. тонн обработанного зерна вместо установленной квоты в 2,5 тыс. тонн, что на 321% больше, пишет IPN.



Относительно использования установленной квоты на экспорт фруктов на рынок ЕС, в январе-июне было экспортировано около 40% винограда от общего объема в 10 тыс. тонн, 25% яблок от 10 тыс. тонн. В то же время, не был зарегистрирован экспорт слив на рынок ЕС.