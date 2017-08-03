Молния ударила в сотрудника аэропорта в США. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором молния попадает в сотрудника международного аэропорта Юго-Запад Флорида в Форт-Майерсе. Ролик опубликовал портал Airlive.

На записи видно, как электрический разряд ударяет по самолету с стоящему рядом мужчине. После короткой вспышки сотрудник падает на землю.

Как сообщает портал, пострадавший, 21-летний Остин Данн остался жив. Он получил ожоги третьей степени, травмы и кровоизлияние в мозг и был госпитализирован, пишет РИА Новости.