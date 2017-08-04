Самолет нарисовал свой силуэт в небе над США

Boeing 787 совершил полет в американском воздушном пространстве, маршрут которого образует силуэт самого самолета.

Boeing 787 Dreamliner вылетел из Сиэтла, куда должен вернуться по окончании своего путешествия. Он находится в воздухе уже 14 часов, пишет ВВС.

Boeing 787 Dreamliner - пассажирский самолет и вмещает порядка 300 пассажиров. Лайнер совершил свой первый коммерческий рейс в 2011 и, по утверждению компании, является более экономичным, чем предыдущие модели Boeing.