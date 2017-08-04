Гражданин Румынии вербовал молдаванок для занятия проституцией

21-летнего сутенёра из Румынии задержали в Молдове. По данным полиции, парень вербовал в Кишинёве девушек для занятия проституцией в соседней стране.

Задержали молодого человека, когда он направлялся в Румынию. Вместе с ним в машине находились две жительницы столицы.

Злоумышленник вербовал девушек через социальные сети. Он помогал им делать румынские паспорта и вывозил в Констанцу. Пока молодого человека задержали на 30 суток.

Если его признают виновным ему грозит до семи лет тюрьмы.





