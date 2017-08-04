РАК (22 июня - 23 июля)

На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

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