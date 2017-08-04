В Украине молния убила мужчину на крыше электрички

На Харьковщине от удара молнии погиб мужчина, забравшийся на крышу электрички, сообщает пресс-служба ГУ НП Харьковской области.

"В полицию Харьковской области утром 3 августа поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Заосколье мужчину поразило электрическим током, что привело к его смерти.

Правоохранители установили, что 24-летний житель Купянска залез на крышу вагона электропоезда и получил поражение электрическим током, с последующим падением на рельсы", - говорится в сообщении.

По факту инцидента проводится проверка, пишет korrespondent.net.