Forbes назвал самого высокооплачиваемого писателя

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей 2017 года. Лидером рейтинга оказалась автор "поттерианы" Джоан Роулинг, о чем отмечается на сайте издания.

По данным Forbes, Роулинг заработала 95 миллионов долларов за последние 12 месяцев, вернув себе вновь лидирующую позицию, которую она занимала в 2008 году, пишет korrespondent.net.

Также в рейтинге фигурирует британка Пола Хокинс, получившая известность благодаря роману "Девушка в поезде".

В то же время пропал из списка Джордж Мартин, известный по циклу книг "Песнь льда и пламени", ставшему основой для сериала "Игра престолов".