Производитель марихуаны купил город в США

Американский производитель марихуаны Green Inc. выкупил городок Ниптон в штате Калифорния для развития туриндустрии в этой сфере, пишет Bloomberg.

Город, купленный за пять миллионов долларов, находится в часе езды от Лас-Вегаса, там проживают 20 человек. За полтора года инвесторы планируют вложить в него еще 2,5 миллиона долларов.

Покупка включает в себя 120 акров земли, магазин, отель, школу и минеральные ванны. Там планируется построить новые здания, а энергию получать из возобновляемых источников, сообщает korrespondent.net.

Марихуану в Калифорнии легализовали в 2016 году.

Отметим, что объем американского рынка легальной марихуаны составляет порядка шести миллиардов долларов, и если тенденция к ее легализации в США сохранится, показатель может достичь 50 миллиардов в год к 2026 году.