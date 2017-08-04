Неймар стал самым дорогим футболистом в мире

Трансфер бразильского нападающего Неймара из Барселоны в ПСЖ стал самым дорогим трансфером в истории футбола.

Представители Неймара заплатили Барселоне 222 миллиона евро в качестве отступных, которые были прописаны в контракте футболиста с каталонцами.

Таким образом, Неймар стал самым дорогим игроком в истории, побив рекорд полузащитника Поля Погба, который прошлым летом перешел из Ювентуса в Манчестер Юнайтед за 105 млн евро, сообщает korrespondent.net.

Тройку самых дорогих трансферов в истории футбола замыкает переход Гарета Бэйла из Тоттенхэма в мадридский Реал летом 2014 года за 101 миллион евро.