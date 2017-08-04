Жителю пригорода Кишинева грозит тюремный срок за развратные действия

Жителя столичного пригорода задержали по подозрению в изнасиловании 41-летней женщины.

По данным Инспектората полиции сектора Рышкановка, инцидент произошел в начале августа, когда мужчина был у потерпевшей в гостях. Агрессору 43 года.

На второй день подозреваемого задержали. Его взяли под стражу на 72 часа. Заведено уголовное дело по статье 175 "Развратные действия". Мужчине грозит тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет.