В Нидерландах мужчина пытался украсть два фонарных столба

Полиция Нидерландов арестовала мужчину с двумя фонарными столбами закрепленными на крыше его автомобиля.

Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов не установили, откуда именно были украдены столбы, тем не менее кража и транспортировка груза подобным образом были лишь одним из многочисленных нарушений водителя.

Автомобиль задержанного не был застрахован, его техосмотр был просрочен на три месяца, срок действия его водительских прав истек в 2016 году и он находился в состоянии алкогольного опьянения.