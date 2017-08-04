Пограничная полиция Фрэсинешт арестовала троих граждан Турции, которые намеревались незаконно пересечь государственную границу, переплыв реку Прут, чтобы попасть в одну из стран ЕС. Их заметили прошлой ночью во время проведения специальных действий по предупреждению незаконной миграции.
Около 23.00 пограничный патруль, получив оперативную информацию, направился к населенному пункту Мэкэрешты, Унгенского района. На окраине села были замечены три человека. Они быстрым шагом направлялись к линии границы. Какое-то время за их действиями велось наблюдение и, когда было установлено их намерение незаконно пересечь границу, Пограничная полиция вмешалась, применив силу, поскольку нарушители попытались скрыться. Сотрудники Пограничной полиции применили табельное оружие, сделав два предупредительных выстрела.
Трое мужчин в возрасте 25, 31 и 51 года были идентифицированы как граждане Турции. С собой у них был багаж с тремя надувными кругами, сменной одеждой, полиэтиленовыми мешками, мобильными телефонами, веревками, турецкими паспортами и билетами, по которым они прибыли в Молдову, передает noi.md.
Было возбуждено уголовное дело за попытку незаконного пересечения государственной границы. Преступники были задержаны на 72 часа, в соответствии со ст. 166 УК РМ. После завершения расследования будут приняты соответствующие правовые меры.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW