Грабители не рассчитали со взрывчаткой и устроили денежный дождь из 2 млн долларов

В Южно-Африканской Республике десять преступников атаковали фургон, перевозивший деньги на сумму около двух миллионов долларов. Грабители прострелили шины, вытащили охранников и взорвали автомобиль.

В результате взрыва часть денег взлетела на воздух и усеяла окрестности, а обломки фургона повисли на растущих рядом деревьях.

Грабителям удалось унести с собой десятки контейнеров с деньгами и оружие, принадлежавшее охранникам фургона. Приехавшей полиции пришлось перекрыть дорогу, чтобы собрать оставленные на земле деньги, пишет life.ru.