В США хотят забрать детей у супругов, которых признали недостаточно умными

В США у супругов Эми Фаббрини и Эрик Циглер, проживающих в штате Орегон, намерены забрать детей из-за их низкого IQ. Суд признал, что родители обладают "ограниченными когнитивными способностями" и им нельзя доверить безопасность детей.

Сообщается, что коэффициент интеллекта обоих родителей составляет около 70 баллов, в то время, как норма для взрослого человека находится в пределах от 90 до 110 баллов.

Кроме того, родители не очень обеспечены, что и послужило изначально причиной для того, чтобы забрать детей, передает korrespondent.net.

Супруги имеют двоих сыновей - семимесячного Хантера и четырёхгодовалого Кристофера.

Известно, что первый ребенок Кристофер был забран у пары через четыре месяца после рождения. А в феврале прошлого года у пары забрали младшего сына Хантера прямо в больнице.