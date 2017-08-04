В Барселоне начали "восстание" против туристов

Количество туристов в Барселоне в этом году бьет рекорды. И среди местных жителей растет недовольство этим фактом.

“Туризм убивает городские кварталы - такие слова появились на лобовом стекле одного из автобусов на прошлой неделе. Акцию устроили сторонники молодежной организации Arran, близкой к партии “Кандидатура народного единства”, которая добивается независимости Каталонии. Позже члены Arran решили переключить внимание на другие транспортные средства. На этот раз не повезло городским велосипедам – они остались с проколотыми шинами.

Акции эта организация устраивает и в других регионах страны, отмечает euronews.com. С плакатами, на которых написано “Туризм убивает Майорку”, манифестанты вышли на пирс этого испанского острова. Позже они ворвались в один из ресторанов.

“У нас, как обычно, была ночная смена. В зале ужинали несколько посетителей. Зашла группа людей с плакатами. Мы подумали, что это небольшая демонстрация. Они начали забрасывать ресторан шашками с дымом ядовитых цветов. Несколько девушек в масках набросились на гостей”, - рассказал менеджер ресторана.

В свою очередь представитель организации Arran Пау Пико преподносит произошедшее в ином свете:

“Уничтожаются земли, в гостичничном бизнесе идет эксплуатация рабочего класса. Мы осуждаем это! Ни в коем случае наши действия не были проявлением насилия. Мы подняли плакаты, бросили конфетти. На это лето запланирана еще серия акций”.