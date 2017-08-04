О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Ураган сорвал крупнейший музыкальный фестиваль в США
Фото-символ // фото: ticketcrusader.com
15:56, 04 Aug 2017
просмотров 66 | комментариев 0

Около 400 тысяч посетителей музыкального фестиваля Lollapalooza в Чикаго были эвакуированы из-за штормовой погоды.

Выступления групп Lorde и Muse сорвались, хэдлайнеры вечера успели отыграть лишь несколько песен. Артисты заявили, что крайне расстроены таким положением дел. Пока неизвестно, продолжится ли фестиваль, передает Вести.ру.

Вечером 3 августа в "Твиттере" Lollapalooza появилось сообщение о том, что во время фестиваля ожидается ураганный ветер, дождь и молнии. К несчастью для посетителей фестиваля, эти прогнозы подтвердились. 

Певица Lorde собиралась перенести свое выступление в клуб, однако не смогла оперативно договориться с местными организаторами. Лидер группы Muse Мэтью Беллами написал в "Твиттере", что его команде дали исполнить лишь три песни, после чего музыкантам было сказано покинуть сцену.

Пока неизвестно, каким образом организаторы Lollapalooza будут компенсировать зрителям и артистам ущерб. Из-за урагана были отменены несколько авиарейсов из Нью-Йорка в Чикаго. Фестиваль не впервые закрывается раньше срока из-за урагана. Последний раз это произошло в 2015 году.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Курс на снижение: чему люксовые авиакомпании учатся у лоукостеров
Ирина Филатова, Андреас Шпет,
авторы DW
Loading...