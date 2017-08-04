Недалеко от Окницы обнаружено 2 000 кустов конопли

Полиция Окницы обнаружила на молдо-украинской границе около 2 000 кустов конопли высотой 1,5 метра. Копопля росла среди поля с подсолнухами и занимала площадь в 500 метров.

После получения оперативной информации, пограничная полиция провела рейды на участках рядом с молдо-украинской границей. В 500 метрах от границы в поле подсолнухов были обнаружены кусты конпли.

В ходе следственной проверки, было установлено, что конопля была посажена специально. Согласно процедуре, вся партия растений была направлена на экспертизу.

До 31 августа, пограничники совместно с другими подразделениями МВД проводят операцию «Мак-2017», которая направлена на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения, идентификацию и уничтожение растений, содержащих наркотические вещества.