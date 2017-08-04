Заседание по делу Юрия Киринчука не состоялось из-за болезни судьи

Вынесение приговора бывшему министру транспорта Юрию Киринчуку снова отложили. Заседание не состоялось из-за болезни судьи - он попал в больницу.

"Секретарь судьи сообщил нам, что его госпитализировали, сегодня на заседании он присутствовать не может. Дату следующего заседания нам сообщат в начале будущей недели", - сказала прокурор Виктория Фуртунэ.

Какое наказание потребует обвинение для Киринчука, прокурор не уточнила. Задержали экс-министра транспорта 27 апреля. Обвиняют его в коррупции. По данным следствия, он вынудил фирму, которая выиграла тендер на ремонт национальной трассы, нанять субподрядчика. И требовал откат в половину суммы контракта.

В конце июня Киринчук согласился сотрудничать со следствием. Он признал вину, так что дело рассмотрели по упрощенной процедуре.





