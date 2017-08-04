Instagram составил рейтинг наиболее популярных фэшн-аккаунтов в рамках функции Stories, передает The Fashion Spot. Лидировала в списке страница известной модели Эмили Ратаковски.
При составлении рейтинга эксперты учитывали количество просмотров однодневных записей самых востребованных аккаунтов, количество подписчиков которых превышает 10 миллионов человек.
На второй позиции рейтинга оказалась Кьяра Ферраньи, а замкнула тройку лидеров страница Кэндис Свейнпол.
Также в ТОП-10 были включены страницы Хейли Болдуин, Кары Делевинь, Адрианы Лимы, Виктории Бекхэм, Миранды Керр и Джиджи Хадид, пишет korrespondent.net.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешным окажется обращение в органы власти.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW