Два человека погибли, пятеро попали в больницу в результате аварии, которая произошла вчера вечером на выезде из Кишинева. Два автомобиля столкнулись на перекрестке лоб в лоб.
Погибшие - супруги из села Мерены Чимишлийского района. С ними в машине была их дочь, которая попала в больницу с черепно-мозговой травмовм. Семья ехала в Бэчой на свадьбу.
По предварительным данным, виновница аварии - женщина, которая находилась за рулем другого автомобиля. Она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.
"Произошло лобовое столкновение двух автомобилей - Мерседеса и Тойоты. В Мерседесе находились пять человек, двое погибли на месте, трое госпитализированы. В Тойоте находились два человека, они тоже доставлены в больницу скорой помощи"? - рассказал полицейский.
На место трагедии прибыли два экипажа спасателей: "Вызов поступил по телефону 901, и на место происшествия сразу отправили две бригады. Спасатели вытащили тела из искореженного автомобиля".
Виновнице аварии грозит уголовное дело.
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авторы DW