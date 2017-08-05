На выезде из Кишинева в результате ДТП погибли два человека

Два человека погибли, пятеро попали в больницу в результате аварии, которая произошла вчера вечером на выезде из Кишинева. Два автомобиля столкнулись на перекрестке лоб в лоб.

Погибшие - супруги из села Мерены Чимишлийского района. С ними в машине была их дочь, которая попала в больницу с черепно-мозговой травмовм. Семья ехала в Бэчой на свадьбу.

По предварительным данным, виновница аварии - женщина, которая находилась за рулем другого автомобиля. Она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

"Произошло лобовое столкновение двух автомобилей - Мерседеса и Тойоты. В Мерседесе находились пять человек, двое погибли на месте, трое госпитализированы. В Тойоте находились два человека, они тоже доставлены в больницу скорой помощи"? - рассказал полицейский.

На место трагедии прибыли два экипажа спасателей: "Вызов поступил по телефону 901, и на место происшествия сразу отправили две бригады. Спасатели вытащили тела из искореженного автомобиля".

Виновнице аварии грозит уголовное дело.