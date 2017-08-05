Многочисленные нарушения допускали в одном из столичных отелей

Многочисленные нарушения выявили в одном из столичных отелей. Сотрудники полиции, Агентства по защите прав потребителей и Центра общественного здоровья устроили там проверку после жалоб постояльцев.

Как выяснилось в отеле продавали дорогой алкоголь без документов о происхождении, а на кухне, где готовили еду для клиентов, не соблюдались санитарные нормы.

Минимум семеро работников отеля не были трудоустроены официально. Кроме того, полиция обнаружила двойную бухгалтерию.

Отель могут лишить лицензии. А владельцам грозит штраф до 20 тысяч леев.