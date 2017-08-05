Актриса из Секса в большом городе может стать губернатором Нью-Йорка

Актриса из популярного американского сериала Секс в большом городе Синтия Никсон рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора штата Нью-Йорк, передает The Wall Street Journal.

51-летнюю актрису могут поддержать представители либеральных сил. В 2013 году она работала в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио. Также Никсон участвовала в программе по поддержке легализации однополых браков, передает korrespondent.net.

"Она нестандартный кандидат с перспективными способностями, который сможет воодушевить людей", − заявил директор Союза за качественное образование Билл Истон.

Среди других возможных кандидатов также выделяют мэра города Сиракьюс Стафани Майнер и экс-сенатора Терри Гибсона. Нынешний губернатор штата Эндрю Куомо планирует баллотироваться на третий срок.