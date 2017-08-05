Актриса из популярного американского сериала Секс в большом городе Синтия Никсон рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора штата Нью-Йорк, передает The Wall Street Journal.
51-летнюю актрису могут поддержать представители либеральных сил. В 2013 году она работала в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио. Также Никсон участвовала в программе по поддержке легализации однополых браков, передает korrespondent.net.
"Она нестандартный кандидат с перспективными способностями, который сможет воодушевить людей", − заявил директор Союза за качественное образование Билл Истон.
Комментарии
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СКОРПИОН
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авторы DW