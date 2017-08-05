Полицейские успешно всех освободили, при этом травмы получили пятеро стражей порядка. Также подозреваемый стеклом из разбитого окна травмировал 10 пациентов, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

По данным полиции, открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство".