Клип на композицию Despacito пуэрториканского музыканта Луиса Фонси стал самым просматриваемым в истории хостинга YouTube. У видео, опубликованного на канале певца 12 января, уже более 3,01 миллиарда просмотров.
Таким образом, оно обошло клип на песню See You Again американского рэпера Уиза Халифы, записанную совместно с певцом Чарли Путом. Этот ролик, загруженный на YouTube в апреле 2016 года, лишь в июле обогнал Gangnam Style корейского исполнителя PSY по количеству просмотров. Сейчас у See You Again их 2,99 миллиарда, а у Gangnam Style с 2012 года — 2,92 миллиарда.
Как отмечает Billboard, трек Despacito уже 12 недель держится в топе Billboard Hot 100. Он также лидирует в списке песен лета 2017 года.
19 июля сообщалось, что Despacito стала самой популярной песней на всех стриминговых сервисах. При подсчете учитывались показатели оригинальной версии и ремикса, записанного совместно с Джастином Бибером и выпущенного в апреле.
В записи оригинала Despacito также принял участие певец Дэдди Янки, отмечает Лента.ру.
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авторы DW