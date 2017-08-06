Прокуратура Украины хочет допросить Scooter

Прокуратура Украины собирается вызвать на допрос немецкую техно-группу Scooter, которая приехала с концертом в Крым.

"Прокуратура направит запросы в компетентные органы Германии о предоставлении международной правовой помощи, чтобы осуществить допрос участников группы", - заявила пресс-секретарь прокуратуры Автономной республики Крым Татьяна Тихончик в эфире телеканала "112 Украина" .

Ранее против музыкантов было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" Уголовного кодекса Украины, передает ВВС.

Группа отыграла концерт в Севастополе на фестивале ZBFest в пятницу, 4 августа.

"Scooter незаконно прибыли в Крым несмотря на наши предупреждения. Жаль. Очень скоро нам придется испортить хорошее настроение Эйч Пи Бакстеру и компании", - прокомментировал новости о перемещениях немцев посол Украины в Германии Андрей Мельник в "Твиттере".