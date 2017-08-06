Трагедия произошла на румынском побережье в Костинештах. 41-летний гражданин Молдовы въехал на водном мотоцикле в столб.
Мужчина получил многочисленные травмы, ему оказали первую помощь, но по дороге в больницу в вертолете службы СМУРД пациент скончался.
Уроженец Молдовы проживал много лет в румынском уезде Арад. На море он отдыхал с семьей.
Комментарии
- В Тараклии произошло смертельное ДТП
- Многочисленные нарушения допускали в одном из столичных отелей
- На выезде из Кишинева в результате ДТП погибли два человека
- Заседание по делу Юрия Киринчука не состоялось из-за болезни судьи
- Бетономешалка врезалась в легковой автомобиль в столице
- Цепная авария на Телецентре
- Недалеко от Окницы обнаружено 2 000 кустов конопли
- На границе со стрельбой задержали иностранцев, планировавших переплыть Прут на надувных кругах
- Жителю пригорода Кишинева грозит тюремный срок за развратные действия
- Дело бывшего депутата Юрия Болбочану передали в суд
- На фестивале в Эстонии прямо на сцене умер украинский музыкант
- В Саудовской Аравии покушались на наследного принца
- Мужчина с ножом планировал теракт возле Эйфелевой башни
- В Дубае вновь загорелся небоскреб
- В Одессе пассажиры пытались задушить таксиста
- В Тараклии произошло смертельное ДТП
- В Одессе пассажиры пытались задушить таксиста
- На фестивале в Эстонии прямо на сцене умер украинский музыкант
- Восемь горняков заблокированы на алмазной шахте "Мир" в Якутии
- Прокуратура Украины хочет допросить Scooter
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День придаст решимости Вашим действиям. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Активный, творческий день. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вас будут волновать вопросы материального характера. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вы будете душой компании. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Будьте осторожны с автомобилем.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW