Уроженец Молдовы разбился на водном мотоцикле в Румынии

Трагедия произошла на румынском побережье в Костинештах. 41-летний гражданин Молдовы въехал на водном мотоцикле в столб.

Мужчина получил многочисленные травмы, ему оказали первую помощь, но по дороге в больницу в вертолете службы СМУРД пациент скончался.

Уроженец Молдовы проживал много лет в румынском уезде Арад. На море он отдыхал с семьей.