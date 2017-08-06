В Одессе пассажиры пытались задушить таксиста

В Одессе банда, состоящая из трех парней и девушки, пыталась задушить таксиста. Об этом сообщает "Думская", ссылаясь на информацию сына пострадавшего.

В районе площади Толбухина на шею потерпевшего накинули удавку. Пока один из нападавших душил 58-летнего одессита, двое других мужчин-пассажиров наносили удары по лицу жертвы, а девушка, сидевшая на переднем сидении, держала руки.

Таксисту удалось свернуть во дворы и позвать на помощь, передает korrespondent.net. Отдыхавшие во дворе люди задержали троих нападавших, одному, с удавкой, удалось сбежать. Сейчас пострадавший находится в больнице с травмами шеи и лица, преступников задержала полиция.