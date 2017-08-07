Четыре сотрудника частного охранного агенства избили мужчину

Следствие по факту избиения гражданина четырьмя сотрудниками охраны завершилось. Дело отправили в суд. Каждому обвиняемому грозит до восьми лет тюрьмы.

По данным Генеральной прокуратуры, в мае 2016 сотрудники охранного агентства по сигналу тревоги прибыли на стоянку, где обнаружили водителя, который якобы не заплатил за парковку.

Охранники применили слезоточивый газ и избили мужчину, несмотря на то, что тот сопротивления не оказывал. Это не первый случай неоправданного применения силы по отношению к гражданам.

Два года назад за подобные действия одного из сотрудников того же агентства приговорили к пяти годам тюрьмы.