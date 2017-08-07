Кикбоксер Ион Шолтояну останется в тюрьме

Осужденный за убийство, шантаж и незаконное хранение оружия кикбоксер Ион Шолтояну останется в тюрьме. Уголовная коллегия Высшей судебной палаты отклонила жалобу его адвокатов, оставив в силе решение Апелляционной палаты Кишинева.

Напомним, что в 2011 году Ион Шолтояну застрелил на столичной террасе бывшего полицейского, зятя генерала Алексея Иона Стратулата. Сразу после этого Шолтояну уехал из Кишинева, но его задержали в Варнице. Адвокаты спортсмена тогда настаивали на том, что клиент стрелял с целью самообороны, будучи в состоянии аффекта.

Суд счел эту версию неубедительной. По другому делу Шолтояну признали виновным в том, что он угрозами заставил человека переписать на посредника часть акций своей фирмы и квартиру. Спортсмена осудили также за незаконное хранение двух пистолетов и глушителя.

Первая инстанция приговорила Шолтояну к 14-ти годам тюрьмы, год назад срок уменьшили на 2 года. Таким образом спортсмену осталось провести в тюрьме еще 6 лет. Однако адвокаты собираются обжаловать решение в Европейском суде по правам человека.

"Я обращусь в Европейский суд по правам человека. Я считаю, что Высшая судебная палата допустила определенные ошибки, которые противоречат шестой статье Европейской конвенции по правам человека."