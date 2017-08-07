Авария в Дрокиевском районе: семь человек госпитализированы

Семь человек, в том числе ребенок, были госпитализированы в результате аварии возле села Фынтыница Дрокиевского района.

Рейсовый микроавтобус, в котором они ехали накануне вечером, перевернулся. Два человека - водитель и подросток - в тяжелом состоянии. По данным полиции, водитель маршрутки рейса Кишинев-Барабой не справился с управлением на повороте, и врезался в памятник на окраине села. Помощь пострадавшим оказали жители населенного пункта. Они вызвали полицию и скорую, и вытащили пассажиров из микроавтобуса. Ведется следствие.

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