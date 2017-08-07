ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

Источник