Россиянка задушила трехлетнего сына из-за того, что он плакал

Жительницу Ульяновска обвиняют в убийстве трехлетнего сына, сообщает СУ СК по Ульяновской области.

По данным следствия, тело трехлетнего мальчика обнаружили 3 августа 2017 года около 13 часов в квартире одного из домов по улице Хрустальной в Ульяновске. Как отметили в СК, мальчика задушила мать, объяснив свои действия тем, что ребенок сильно плакал, пишет РИА Новости.

Тридцатилетней женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ). Ее заключили под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.







