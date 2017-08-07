Аттракцион в США сломался из-за коррозии металла

Коррозия стала причиной поломки аттракциона Fireball в американском штате Огайо, в результате которой один человек погиб и несколько пострадали, сообщила компания-производитель аттракциона KMG.

Инцидент произошел в день открытия ярмарки в конце июля. Во время инцидента гондола с пассажирами отвалилась от направляющего рычага машины, сообщает компания. Аттракциону было 18 лет.

Компания провела расследование, которое установило, что "чрезмерная коррозия" привела к уменьшению толщины корпуса одной из балок, а это в свою очередь привело к поломке аттракциона, пишет РИА Новости.