Молдова экспортирует товары в более 80 стран мира

В список направлений молдавского экспорта в первые полгода попало больше 80 стран мира. Общий объем поставок составил почти миллиард 300 миллионов долларов - это на 14% больше, чем за тот же период 2016-го.

Две трети товаров отправили в страны Евросоюза. Еще 21% - в СНГ. Основным рынком сбыта остается румынский - экспорт в соседнюю страну составил 251 миллион долларов - на 16% больше, чем годом ранее. На втором месте Россия, куда поставили товаров на 116 с половиной миллионов.

Рост на этом направлении составил почти 20%. Замыкает первую тройку Италия - объем поставок на Апеннинский полуостров вырос по сравнению с прошлогодним показателем на два процента. В денежном выражении он составил 93 миллиона долларов.

Импорт же за первые шесть месяцев составил почти два миллиарда 200 миллионо долларов. Дефицит торгового баланса к концу июня превышал 960 миллионов.





