В Кагульском районе молния убила подростка

В селе Бурлаку Кагульского района накануне ударом молнии убило 16-летнего парня. Гроза застала его в поле - подросток вместе с друзьями возвращался домой с озера. Ехал он на велосипеде.

Специалисты Службы чрезвычайных ситуаций напоминают о правилах безопасности - в грозу нужно найти укрытие, но нельзя прятаться под деревьями. А металлические предметы, в том числе велосипеды, нужно бросить в стороне.

"В такую погоду лучше не находится на улице или в поле. Если же грозовой ливень застал вас в дороге, нужно укрыться в изолированных местах, но ни в коем случае под деревьями", - сказала пресс-секретарь СЧС Лилиана Пушкашу.







